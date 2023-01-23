На Киевщине мужчина из-за ревности облил бензином и поджег сожительницу: женщину госпитализировали

Детали

Как сообщили в полиции, мужчина облил бензином 66-летнюю женщину и поджег из-за ревности. В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей потерпевшую госпитализировали в ожоговый центр столицы.

Полицейские оперативно задержали 65-летнего поджигателя и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Днепропетровской области осудили родителей-воспитателей дома семейного типа, которые расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка, чтобы скрыть его смерть и продолжать получать выплаты.