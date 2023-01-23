На Киевщине мужчина из-за ревности облил бензином и поджег сожительницу: женщину госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Киевской области полиция задержала мужчину, который облил сожительницу бензином и поджег. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, мужчина облил бензином 66-летнюю женщину и поджег из-за ревности. В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей потерпевшую госпитализировали в ожоговый центр столицы.
Полицейские оперативно задержали 65-летнего поджигателя и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним
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