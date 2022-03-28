На Київщині через ворожий обстріл виникла пожежа на території церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли населений пункт Макарівської ОТГ на Київщині. В результаті обстрілу зруйновано житлову будівлю та гараж на території церкви. Також виникла пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС Київської області.
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"28 березня о 06:05 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу в с.Фасова, Макарівської ОТГ. В результаті обстрілу відбулася руйнація та в подальшому пожежа в гаражі та двоповерховій житловій будівлі на території церкви. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Через обстріл окупантів пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.