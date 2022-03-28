Під обстріл потрапила інфраструктура залізниці під Києвом: рух поїздів затримується
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через обстріл окупантів пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. Через це затримюються два пасажирських поїзди. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
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"Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними УЗ, усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та на безпечній відстані від епіцентру подій.
Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.