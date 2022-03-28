Под обстрел попала инфраструктура железной дороги под Киевом: движение поездов задерживается

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"В результате обстрела, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. По воздействию: будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев", - говорится в сообщении.

Детали

По данным УЗ, все пассажиры и поездные бригады невредимы и на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Информация о времени задержки и возможном воздействии на другие рейсы будет обновляться.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, группировки сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.