На Киевщине из-за вражеского обстрела возник пожар на территории церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Макаровской ОТГ на Киевщине. В результате обстрела разрушено жилое здание и гараж на территории церкви. Также возник пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
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"28 марта в 06:05 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Фасова, Макаровской ОТГ. В результате обстрела произошло разрушение и в дальнейшем пожар в гараже и двухэтажном жилом здании на территории церкви. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Дополнения
Из-за обстрела оккупантов повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области.