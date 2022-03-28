На Киевщине из-за вражеского обстрела возник пожар на территории церкви

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"28 марта в 06:05 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Фасова, Макаровской ОТГ. В результате обстрела произошло разрушение и в дальнейшем пожар в гараже и двухэтажном жилом здании на территории церкви. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Дополнения

Из-за обстрела оккупантов повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области.