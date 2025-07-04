На Кіровоградщині через нічну атаку рф дронами є постраждала
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Кіровоградщину у Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. 52-річна жінка отримала нескладні поранення та медичну допомогу.
У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки рф постраждала жінка, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
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"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - написав Райкович.
У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує
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