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На Кіровоградщині через нічну атаку рф дронами є постраждала

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Кіровоградщину у Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. 52-річна жінка отримала нескладні поранення та медичну допомогу.

На Кіровоградщині через нічну атаку рф дронами є постраждала

У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки рф постраждала жінка, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - написав Райкович.

У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує

- повідомив Райкович.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях04.07.25, 08:30 • 570 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
Кіровоградська область
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