На Кіровоградщині через нічну атаку рф дронами є постраждала

У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки рф постраждала жінка, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

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"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - написав Райкович.

У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує - повідомив Райкович.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях