На Хмельниччині зафіксували 72 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 20:00 25 квітня у Хмельницькій області зареєстровано 72 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Хмельницька ОДА, передає УНН.
“Хмельницька ОДА інформує: станом на 20:00 25 квітня в Хмельницькій області зареєстровано 72 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 16 одужало, 5 летальних випадків, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру”, — йдеться у повідомленні.
Так, нові випадки виявили у Чемеровецькому районі (пацієнтка з числа контактних осіб), у місті Нетішині (2 пацієнти, виявлені в результаті дослідження, проведеного у зв’язку з пневмонією) та у Красилівському районі — пацієнтка з числа контактних осіб, лікується амбулаторно.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня у Хмельницькій області було зафіксовано 66 випадків коронавірусу.