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На Хмельниччині від COVID-19 одужала ще одна людина

На Хмельниччині від COVID-19 одужала ще одна людина

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Хмельницькій області на 9 годину 22 квітня від COVID-19 одужав чоловік, всього вилікувалось шестеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Хмельницької міської ради.

“Станом на 9:00 22 квітня в Хмельницькій області 62 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 6 одужало, 4 летальних випадки, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру. Загалом зафіксовано 15 випадків захворювання на COVID-19 у хмельничан”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що четверо жителів Хмельницька одужало, один помер, один перебуває в лікарні та 9 лікуються амбулаторно.

“В інфекційній лікарні станом на 8:30 38 хворих. Госпіталізовані 3 особи з різними інфекційними захворюваннями, хворих з підозрою на COVID-19 в лікарні немає. В інфекційній лікарні 16 хворих на COVID-19, з них одна жінка з Хмельницького. Сьогодні виписують ще 1 людину - одужав чоловік з Шепетівки”, - вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що в інфекційній лікарні перебуває 29 хворих з пневмоніями, ще одна людина в міській лікарні і дві - в дитячі.

Нагадаємо, на Хмельниччині від COVID-19 напередодні одужала жінка.

Також нагадаємо, на Хмельниччині закрили монастир, через спалах COVID-19.

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