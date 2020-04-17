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На Хмельниччині від COVID-19 одужала жінка

На Хмельниччині від COVID-19 одужала жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У п’ятницю з Хмельницької інфекційної лікарні виписали пацієнтку, що вилікувалась від захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це інформує Хмельницька облдержадміністрація, передає УНН.

"Сьогодні з Хмельницької інфекційної лікарні виписали пацієнтку з Волочиського району. Одужання жінки від COVID-19 підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень", - повідомили в ОДА у Facebook.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на сьогодні в Україні одужало 246 паціентів з коронавірусом. Водночас на 9 годину 17 квітня в країні зафіксовано всього 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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