На Хмельниччині від COVID-19 одужала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У п’ятницю з Хмельницької інфекційної лікарні виписали пацієнтку, що вилікувалась від захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це інформує Хмельницька облдержадміністрація, передає УНН.
"Сьогодні з Хмельницької інфекційної лікарні виписали пацієнтку з Волочиського району. Одужання жінки від COVID-19 підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень", - повідомили в ОДА у Facebook.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на сьогодні в Україні одужало 246 паціентів з коронавірусом. Водночас на 9 годину 17 квітня в країні зафіксовано всього 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.