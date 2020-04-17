В Хмельницкой области от COVID-19 выздоровела женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В пятницу из Хмельницкой инфекционной больницы выписали пациентку, что вылечилась от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Хмельницкая облгосадминистрация, передает УНН.
"Сегодня из Хмельницкой инфекционной больницы выписали пациентку из Волочисского района. Выздоровление женщины от COVID-19 подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследований", - сообщили в ОГА в Facebook.
Напомним, по данным Минздрава, на сегодня в Украине выздоровели 246 пациентов с коронавирусом. В то же время на 9:00 17 апреля в стране зафиксировано всего 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных.