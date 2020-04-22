В Хмельницкой области от COVID-19 выздоровел еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Хмельницкой области на 9:00 22 апреля от COVID-19 выздоровел мужчина, всего излечилось шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Хмельницкого городского совета.
"По состоянию на 9:00 22 апреля в Хмельницкой области 62 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 6 выздоровели, 4 летальных случая, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра. В общем зафиксировано 15 случаев заболевания COVID-19 у хмельнитчан", - говорится в сообщении.
Указано, что четверо жителей Хмельницка выздоровели, один умер, один находится в больнице и 9 лечатся амбулаторно.
"В инфекционной больнице по состоянию на 8:30 38 больных. Госпитализированы 3 человека с различными инфекционными заболеваниями, больных с подозрением на COVID-19 в больнице нет. В инфекционной больнице 16 больных COVID-19, из них одна женщина из Хмельницкого. Сегодня выписывают еще 1 человек - выздоровел мужчина из Шепетовки", - указано в сообщении.
Также сообщается, что в инфекционной больнице находится 29 больных с пневмониями, еще один человек в городской больнице и двое - в детской.
Напомним, в Хмельницкой области от COVID-19 накануне выздоровела женщина.
Также напомним, в Хмельницкой области закрыли монастырь, из-за вспышки COVID-19.