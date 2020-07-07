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19 березня, 18:42 • 104123 перегляди

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19 березня, 10:24 • 138618 перегляди

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На Хмельниччині сталася пожежа на нафтобазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Хмельницькій області на території нафтобази ТОВ "Галнафтогаз" ліквідовано загорання резервуару з бензином. Попередньо жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"7 липня о 14:15 у смт Ярмолинці на території нафтобази ТОВ "Галнафтогаз" сталося загорання резервуару з бензином. Внаслідок проведення пінної атаки о 14:34 пожежу локалізовано, а о 14:50 – ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння було залучено 45 чол. о/с та 10 од. техніки ДСНС.

Також у ДСНС опублікували відео ліквідації пожежі резервуару з бензином у Хмельницькій області.

Нагадаємо, на Полтавщині стався вибух на нафтобазі, є загиблий.

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