На Хмельниччині до 10 років засудили жінку через вбивство співмешканця

"Доведено вину жительки Дунаєвецького району у вчиненні умисного вбивства", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті проведеного досудового розслідування встановлено, що у березні минулого року під час спільного розпивання алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт, під час якого жінка ножем нанесла чоловіку удар в область серця.

З проникаючим пораненням грудної клітини потерпілого було доставлено до районної центральної лікарні, де він помер.

Під час судового розгляду кримінального провадження, аби уникнути відповідальності за вчинене, жінка стверджувала, що просто не помітила, як у її руці опинився ніж.

"…Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду засудженій призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть 39-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві рідної матері.