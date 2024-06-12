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На Херсонщині через удари рф 3 осіб дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

На Херсонщині через удари рф 3 осіб дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 33730 перегляди

Ворожі удари в Херсонській області призвели до поранення 3 людей і спричинили значні пошкодження житлових будинків, інфраструктури та цивільних об'єктів.

На Херсонщині через російські удари 3 людини дістали поранення та пошкоджено багатоповерхівку, 22 приватні будинки, критичну інфраструктуру, торговельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка та місто Херсон

- поінформував Олександр Прокудін.

Ворожі сили поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Крім того, було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торговельний комплекс, адміністративну будівлю та автомобілі.

На жаль, через дану агресію 3 людини дістали поранення.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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