На Херсонщине из-за российских ударов 3 человека получили ранения и повреждены многоэтажка, 22 частных дома, критическая инфраструктура, торговый комплекс, админздание и автомобили. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Садовое, Антоновка, Белозерка, Токаревка, Велетенское, Береговое, Заречное, Ингулец, Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокоровка, Львов, Ольговка, Михайловка, Монастырское, Бургунка и город Херсон - проинформировал Александр Прокудин.

Вражеские силы попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего были повреждены многоэтажки и 22 частных дома.

Кроме того, было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, торговый комплекс, административное здание и автомобили.

К сожалению, из-за данной агрессии 3 человека получили ранения.

Новая группа БпЛА с Херсонщины нацелились на северо-запад Украины