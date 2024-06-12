Нова група БпЛА з Херсонщини націлилися на північний захід України
Київ • УНН
Повітряні Сили України поінформували про нову групу безпілотників "Shahed" іранського виробництва, які з Херсонщини прямують на Миколаївську область з курсом на північний захід.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про нову групу "шахедів" із Херсонщини на Миколаївщину з курсом на північний захід, передає УНН.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя прямують на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград11.06.24, 23:41 • 38876 переглядiв