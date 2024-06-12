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07:30 • 152 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 20946 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 57413 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105014 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130106 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136011 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233047 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 170486 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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28 березня, 11:58 • 190035 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172939 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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Нова група БпЛА з Херсонщини націлилися на північний захід України

Нова група БпЛА з Херсонщини націлилися на північний захід України

Київ • УНН

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Повітряні Сили України поінформували про нову групу безпілотників "Shahed" іранського виробництва, які з Херсонщини прямують на Миколаївську область з курсом на північний захід.

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про нову групу "шахедів" із Херсонщини на Миколаївщину з курсом на північний захід, передає УНН.

Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя прямують на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград11.06.24, 23:41 • 38876 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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