На Херсонщині через російську агресію одна людина дістала поранення
Київ • УНН
У Херсонській області за минулу добу внаслідок російської агресії та обстрілів було поранено одну людину та пошкоджено численні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Минулої доби на Херсонщині через російську агресію одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Токарівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Благовіщенське, Берислав, Михайлівка, Велика Олександрівка, Крупиця, Милове, Монастирське, Червоний Маяк, Гаврилівка, Ольгівка та місто Херсон. Також ворог спрямував ракету по Великоолександрівській громаді.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі.
Окупанти завдали авіудару по Херсонщині: пошкоджено школу30.05.24, 21:50 • 75872 перегляди