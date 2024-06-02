На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, зимовник, Токаревка, Белозерка, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Александровка, Новотягинка, Понятовка, Благовещенское, Берислав, Михайловка, Великая Александровка, крупица, Мылово, Монастырское, Красный Маяк, Гавриловка, Ольговка и город Херсон. Также враг направил ракету по Великоалександровской громаде.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов. Было зафиксировано попадание в админздания, медицинские учреждения, учреждение культуры, магазины и частные автомобили.

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