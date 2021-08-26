На Херсонщині зафіксували 50 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 832 ПЛР-дослідження, 423 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1 154 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 50 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 30 жінок та 20 чоловіків. З яких 4 дитини та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “41 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб”.

За добу три людини померли. Мали пневмонію та Covid-19.

Також в області 62 нових одужання.

“Тож наразі в області 37 551 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:

— 35 240 людей побороли недуг;

— 1076 людей інфіковані COVID-19;

— 1 235 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 276 590 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 521 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.