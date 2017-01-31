На Херсонщині за рахунок турецьких інвесторів побудують компактні селища для кримських татар
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 31 січня. УНН. На Херсонщині будуватимуть житло для вимушених переселенців з Криму. Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв під час круглого столу в Генічеську в рамках підведення підсумків виконання державної програми з розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, передає кореспондент УНН.
“Було оголошено турецькою стороною про будівництво тисячі квартир в Україні, більша частина їх буде розташовуватися в Херсонській області. Ми розглядаємо три в’їзду з Криму, щоб розташувати там компактні селища кримських татар. Вони будуть заповнюватися тими, хто вже перебуває на території України, і хто не має житла”, — розповів Р.Шевкієв.
Також Р.Шевкієв зазначив, що з Криму нікого в ці селища спеціально переселяти не будуть, тому що Меджліс зацікавлений, щоб кримські татари залишалися на півострові.
“Мета окупантів, щоб кримські татари покинули Крим, а наша мета — щоб вони там залишилися і продовжили боротьбу, яка наразі не може виражатися у відкритій формі. Але все одно народ чинить опір”, — зазначив Р.Шевкієв.
Наразі турецькі інвестори чекають виділення землі під забудову.
Нагадаємо, до прокуратури Автономної Республіки Крим надійшло звернення народного депутата України Мустафи Джемілєва щодо здійснення окупантами на території Криму дій, направлених на примусове переселення з території півострова цивільного населення та зміну демографічної ситуації в Криму.