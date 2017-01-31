В Херсонской области за счет турецких инвесторов построят компактные поселки для крымских татар

"Было объявлено турецкой стороной о строительстве тысячи квартир в Украине, большая часть их будет располагаться в Херсонской области. Мы рассматриваем три въезда из Крыма, чтобы расположить там компактные поселки крымских татар. Они будут заполняться теми, кто уже находится на территории Украины, и кто не имеет жилья", - рассказал Р.Шевкиев.

Также Р.Шевкиев отметил, что из Крыма никого в эти поселки специально переселять не будут, потому что Меджлис заинтересован, чтобы крымские татары оставались на полуострове.

"Цель оккупантов, чтобы крымские татары покинули Крым, а наша цель - чтобы они там остались и продолжили борьбу, которая пока не может выражаться в открытой форме. Но все равно народ сопротивляется", - отметил Р.Шевкиев.

Сейчас турецкие инвесторы ждут выделения земли под застройку.

Напомним, в прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение народного депутата Украины Мустафы Джемилева по осуществлению оккупантами на территории Крыма действий, направленных на принудительное переселение с территории полуострова гражданского населения и изменение демографической ситуации в Крыму.