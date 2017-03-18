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На Херсонщині внаслідок зіткнення загорілись дві вантажівки

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 18 березня. УНН. На відрізку автодороги Одеса—Мелітополь—Новоазовськ зіштовхнулись вантажівки, передає УНН з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсона.

Інспектори побачили стовп диму та вирушили на місце події.

“На місці поліцейські побачили понівечену вантажівку та палаючий причеп. Патрульні кинулись до автомобілів та пересвідчились, що водії не постраждали. На місце викликали співробітників ДСНС. Вони прибули в лічені хвилини та ліквідували пожежу”, — зазначили у прес-службі.

Інспектори встановили, що водій автомобіля DAF під час руху був неуважним, не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечну швидкість. В наслідок цього він зіткнувся з припаркованим на узбіччі іншим автомобілем DAF. В результаті загорілись причепи обох транспортних засобів. Один з автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.

На винуватця ДТП поліцейські склали адмінпротокол за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, 11 березня о 20:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в Одесі у Приморському районі на провулку Ванному сталося загоряння вантажного автомобіля.

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