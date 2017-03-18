В Херсонской области в результате столкновения загорелись два грузовика

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58017 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109797 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184439 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106640 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107654 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Херсонской области в результате столкновения загорелись два грузовика

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ХЕРСОН-КИЕВ. 18 марта. УНН. На отрезке автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись грузовики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Херсона.

Инспекторы увидели столб дыма и отправились на место происшествия.

"На месте полицейские увидели поврежденный грузовик и горящий прицеп. Патрульные бросились к автомобилям и убедились, что водители не пострадали. На место вызвали сотрудников ГСЧС. Они прибыли в считанные минуты и ликвидировали пожар", - отметили в пресс-службе.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля DAF во время движения был невнимательным, не учел дорожную обстановку да не выбрал безопасную скорость. В результате этого он столкнулся с припаркованным на обочине другим автомобилем DAF. В результате загорелись прицепы обоих транспортных средств. Один из автомобилей получил значительные механические повреждения.

На виновника ДТП полицейские составили админпротокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, 11 марта в 20:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Одессе в Приморском районе в переулке Ванном произошло возгорание грузового автомобиля.

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