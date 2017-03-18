В Херсонской области в результате столкновения загорелись два грузовика

Инспекторы увидели столб дыма и отправились на место происшествия.

"На месте полицейские увидели поврежденный грузовик и горящий прицеп. Патрульные бросились к автомобилям и убедились, что водители не пострадали. На место вызвали сотрудников ГСЧС. Они прибыли в считанные минуты и ликвидировали пожар", - отметили в пресс-службе.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля DAF во время движения был невнимательным, не учел дорожную обстановку да не выбрал безопасную скорость. В результате этого он столкнулся с припаркованным на обочине другим автомобилем DAF. В результате загорелись прицепы обоих транспортных средств. Один из автомобилей получил значительные механические повреждения.

На виновника ДТП полицейские составили админпротокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, 11 марта в 20:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Одессе в Приморском районе в переулке Ванном произошло возгорание грузового автомобиля.