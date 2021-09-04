На Херсонщині виявили 67 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Херсонщині за 3 вересня зафіксовано 67 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 253 людина. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 720 ПЛР-досліджень, 281 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 845 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 67 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 48 жінок та 19 чоловіків. Серед них 3 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 54 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб.
Зазначається, що за добу померли дві жінки. Мали пневмонію та Covid-19.
Також в області 25 одужань.
“Тож наразі в області 38 238 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 35 525 людей побороли недуг;
— 1460 людей інфіковані COVID-19;
— 1 253 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 293 541 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 922 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.