На Херсонщині рятувальники виявили тіла трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На Херсонщині, у смт Велика Лепетиха 31 грудня у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"У смт Велика Лепетиха 31 грудня у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Орієнтовна причина смерті – отруєння чадним газом.
Правоохоронними органами проводиться розслідування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, від переохолодження на Прикарпатті загинув літній чоловік.