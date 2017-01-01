В Херсонской области спасатели обнаружили тела троих человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Херсонской области, в пгт Великая Лепетиха 31 декабря в частном жилом доме обнаружены тела троих погибших, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"В пгт Великая Лепетиха 31 декабря в частном жилом доме обнаружены тела троих погибших. Предполагаемая причина смерти - отравление угарным газом.
Правоохранительными органами проводится расследование", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, от переохлаждения на Прикарпатье погиб пожилой мужчина.