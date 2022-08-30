На Херсонщині під час війни було 303 випадки насильницьких зникнень - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З моменту повномасштабного вторгнення рф практика насильницьких зникнень стала одним з методів залякування місцевих загарбниками, лише у Херсонській області зафіксовано понад 300 таких випадків, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.
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"Після 24 лютого тільки на Херсонщині зафіксовано 303 випадки насильницьких зникнень, 121 особу було звільнено, вбито була 1 людина і доля 181 людини залишається невідомою. І це інформація, яка нам відома", - зазначив Лубінець.
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Омбудсмен додав, що випадки насильницьких зникнень практикуються у фільтраційних пунктах на Донеччині та Луганщині, окупанти продовжують відкривати такі пункти в Запорізькій області, на території окупованої Херсонщини та Криму.
"Точну кількість цих випадків в Україні підрахувати неможливо. З моменту повномасштабного вторгнення практика насильницьких зникнень стала одним з методів залякування місцевих", - зазначив Лубінець.
Довідково
30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.
"Насильницьке зникнення" - не просто відсутність інформації, це викрадення, незаконне затримання та утримання у в'язницях чи фільтраційних таборах, тортури, позасудові страти та приховування тіл загиблих.