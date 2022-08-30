В Херсонской области во время войны было 303 случая насильственных исчезновений - Омбудсмен

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"После 24 февраля только в Херсонской области зафиксировано 303 случая насильственных исчезновений, 121 человек был освобожден, убит был 1 человек и судьба 181 человека остается неизвестной. И это информация, которая нам известна", - отметил Лубинец.

Детали

Омбудсмен добавил, что случаи насильственных исчезновений практикуются в фильтрационных пунктах в Донецкой и Луганской областях, оккупанты продолжают открывать такие пункты в Запорожской области, на территории оккупированной территории Херсонской области и Крыма.

"Точное количество этих случаев в Украине подсчитать невозможно. С момента полномасштабного вторжения практика насильственных исчезновений стала одним из методов устрашения местных", - отметил Лубинец.

Справочно

30 августа мир отмечает Международный день жертв насильственных исчезновений.

"Насильственное исчезновение" - не просто отсутствие информации, это похищение, незаконное задержание и содержание в тюрьмах или фильтрационных лагерях, пытки, внесудебные казни и сокрытие тел погибших.