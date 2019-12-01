На Харківщині затримали іноземця за скоєння розбійного нападу та вбивства жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Цього тижня 41-річний громадянин Грузії з метою наживи наніс декілька смертельних поранень ножем жінці, зняв з неї ювелірні прикраси та втік. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Так, 27 листопада до Люботинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі в селищі міського типу Пісочин родичі виявили тіло 64-річної господарки помешкання.
В ході огляду місця події правоохоронці виявили на тілі жінки численні колото-різані рани, а також відсутність її мобільного телефону.
В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 41-річний громадянин Грузії, який тимчасово орендував кімнату у квартирі загиблої.
Як було встановлено, 27 листопада близько 05:00 зловмисник напав на потерпілу, декілька разів вдарив її ножем, а коли жінка перестала подавати ознаки життя, зняв з неї ланцюжок та каблучки.
На даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За санкціями статей йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у Києві оперативники протягом доби затримали підозрюваних у підриві банкомату та викраденні грошей — ними виявились 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.