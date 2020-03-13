На Харківщині викрили схему розкрадання коштів "Укрбургазу" на близько 7,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Харківщині співробітники СБУ викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз", на суму близько 7,5 млн гривень, що входить до структури Укргазвидобування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За даними слідства, наприкінці 2018 року державне підприємство уклало із місцевою комерційною структурою договір на взяття в оренду будівельної техніки. Загальна сума контракту становила 19 мільйонів гривень, частину із яких було привласнено учасниками оборудки. За попередньою інформацією, директор фірми-орендодавця систематично вносив неправдиві відомості до фінансової документації: в актах виконаних робіт були відображені значно завищені дані", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що таким чином різницю між реальними витратами та даними, внесеними до рахунків державного підприємства зловмисники незаконно перевели у готівку та привласнили.
За висновками судово-економічної експертизи, внаслідок протиправних дій державному підприємству було завдано збитків на майже 7,5 мільйона гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28 (злочин вчинений групою осіб) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, директору комерційної структури оголошено про підозру.
Встановлюють факти причетності посадових осіб державного підприємства до виявлених зловживань.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині оголосили про підозру поліцейському, який у 2014 році під час обшуків передав 2 млн гривень сторонній особі.