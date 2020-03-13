На Харківщині викрили схему розкрадання коштів "Укрбургазу" на близько 7,5 млн гривень

ukru
04:30 • 13688 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 98491 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 156533 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 252937 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 254547 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 251839 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 233577 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202657 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185977 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146196 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.7 м/с
61 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 27824 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 25059 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 46591 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 36158 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 31890 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 252947 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 254556 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 251844 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 233582 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 82595 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 31149 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141018 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154474 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113786 перегляди
Актуальне
На Харківщині викрили схему розкрадання коштів "Укрбургазу" на близько 7,5 млн гривень

На Харківщині викрили схему розкрадання коштів "Укрбургазу" на близько 7,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 14127 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. На Харківщині співробітники СБУ викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз", на суму близько 7,5 млн гривень, що входить до структури Укргазвидобування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними слідства, наприкінці 2018 року державне підприємство уклало із місцевою комерційною структурою договір на взяття в оренду будівельної техніки. Загальна сума контракту становила 19 мільйонів гривень, частину із яких було привласнено учасниками оборудки. За попередньою інформацією, директор фірми-орендодавця систематично вносив неправдиві відомості до фінансової документації: в актах виконаних робіт були відображені значно завищені дані", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що таким чином різницю між реальними витратами та даними, внесеними до рахунків державного підприємства зловмисники незаконно перевели у готівку та привласнили.

За висновками судово-економічної експертизи, внаслідок протиправних дій державному підприємству було завдано збитків на майже 7,5 мільйона гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28 (злочин вчинений групою осіб) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, директору комерційної структури оголошено про підозру.

Встановлюють факти причетності посадових осіб державного підприємства до виявлених зловживань.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині оголосили про підозру поліцейському, який у 2014 році під час обшуків передав 2 млн гривень сторонній особі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32