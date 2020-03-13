Передав вилучені під час обшуку 2 млн грн сторонній особі: поліцейському повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Дніпропетровщині оголосили про підозру поліцейському, який у 2014 році під час обшуків передав 2 млн гривень сторонній особі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції в зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що слідством встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді слідчого Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, передав сторонній особі 2 мільйони гривень готівки, вилучені з каси одного із відділень банку під час обшуку у 2014 році. Такі дії спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам банку в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який наразі є правонаступником, у зв’язку із ліквідацією банку.
Наразі слідчі ДБР скерували до суду клопотання щодо відсторонення правоохоронця від займаної посади. Також вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з штрафом від 500 до 1000 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, поліція Луцька оголосила псевдополіцейському про підозру в шахрайстві на майже 100 тис. грн.