На Харківщині у пожежі загинула пенсіонерка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В одному з сіл Дергачівського району Харківської області під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявлено тіло жінки похилого віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
“8 грудня о 00:00 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Безруки на вул. Тітова, 17 Дергачівського району Харківської області. До місця виклику негайно направили черговий караул 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у складі 2-х оперативних відділень на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців вогонь розповсюдився всередині будинку на площу 60 кв.м. Горіли дерев’яні конструктивні елементи та домашні речі”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Під час пожежогасіння рятувальники виявили в кімнаті тіло загиблої господарки оселі, 1925 року народження.
О 00:38 пожежу було локалізовано та о 03:06 повністю ліквідовано. Причина її виникнення з’ясовується.
Нагадаємо, кількість жертв пожежі в одеському коледжі станом на ранок 8 грудня зросла до 10.