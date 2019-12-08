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На Харківщині у пожежі загинула пенсіонерка

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В одному з сіл Дергачівського району Харківської області під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявлено тіло жінки похилого віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

“8 грудня о 00:00 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Безруки на вул. Тітова, 17 Дергачівського району Харківської області. До місця виклику негайно направили черговий караул 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у складі 2-х оперативних відділень на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців вогонь розповсюдився всередині будинку на площу 60 кв.м. Горіли дерев’яні конструктивні елементи та домашні речі”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Під час пожежогасіння рятувальники виявили в кімнаті тіло загиблої господарки оселі, 1925 року народження.

О 00:38 пожежу було локалізовано та о 03:06 повністю ліквідовано. Причина її виникнення з’ясовується.

Нагадаємо, кількість жертв пожежі в одеському коледжі станом на ранок 8 грудня зросла до 10.

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