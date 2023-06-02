На Харківщині підірвався автомобіль з сім'єю: жінка загинула, троє дітей зазнали важких поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Богодухівському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Жінка загинула на місці, троє дітей отримали важкі поранення. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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За словами Синєгубова, трагедія сталась близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.Автівка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої.
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“Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя” - написав керівник ОВА.
Також в ОВА вкотре наголосили, що мінна небезпека на Харківщині залишається "дуже високою"
Нагадаємо
В травні на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні виявлено понад 600 тисяч вибухонебезпечних територій. Обстежено понад 100 тисяч гектарів територій.