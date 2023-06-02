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На Харьковщине подорвался автомобиль с семьей: женщина погибла, трое детей получили тяжелые ранения

Киев • УНН

 • 286831 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Богодуховском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина погибла на месте, трое детей получили тяжелые ранения. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, трагедия произошла около 12:00 вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района, машина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

Цитата

“Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизни” - написал руководитель ОВА.

Также в ОВА в очередной раз подчеркнули, что минная опасность на Харьковщине остается "очень высокой"

Напомним

В мае на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине выявлено более 600 тысяч взрывоопасных территорий. Обследовано более 100 тысяч гектаров территорий.

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