На фронті відбулось 110 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Російські загарбники не припиняють атакувати позиції Сил оборони на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 08.00 02.02.2025, пише УНН.

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На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ), - йдеться у повідомленнію



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.

Ще плюс 1320 окупантів, 6 танків і 45 артилерійських систем: Генштаб оновив дані про втрати ворога