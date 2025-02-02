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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 110 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 110 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 14663 просмотра

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За минувшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 40 атак. Враг активно атаковал на 10 направлениях, но успехов не достиг.

Российские захватчики не прекращают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 08.00 02.02.2025, пишет УНН.

Детали

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении состоялось 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, один раз штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 - из РСЗО),

- говорится в сообщении

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по мирным украинским городам и селам.

Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага02.02.25, 07:43 • 32410 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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