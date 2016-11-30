На фінансові взаємини між Брокбізнесбанком, Біоконом та В.Хомутинніком мають відреагувати правоохоронці - В.Лановий

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 80158 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 95706 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 96236 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 100435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 109689 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 163658 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74095 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 159802 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111265 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69853 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.5м/с
44%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 12791 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 15954 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 13482 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 12146 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 17473 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 1426 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 80158 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 163658 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 183629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 159802 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100205 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102415 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 46722 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 49878 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64338 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На фінансові взаємини між Брокбізнесбанком, Біоконом та В.Хомутинніком мають відреагувати правоохоронці - В.Лановий

Київ • УНН

 • 9129 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На ситуації щодо виведення коштів народного депутата Віталія Хомутинніка з банку-банкруту, а саме Брокбізнесбанку шляхом схеми із залученням приватної компанії “Біокон”, мають відреагувати правоохоронці. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Володимир Лановий.

На фінансові взаємини між Брокбізнесбанком, Біоконом та В.Хомутинніком мають відреагувати правоохоронці - В.Лановий

“Тут запитання зайві - це правопорушення, і правоохоронці мають звернути увагу на це. Вони мають звернути увагу на всі фіноперації але чомусь вони цього не роблять, роблять вигляд що цього не розуміють і не хочуть вчиняти відповідні дії”, - сказав він.

Разом з тим, експерт додав, що подібні фінансової оборудки можуть свідчити про наявність змови між керівництвом “Біокону” та банку, а також про сплату хабарів чи відкатів.

“Треба дивитися по ситуації, але якщо компанія (Біокон - ред.) була у змові із керівництвом банку, чи якщо вони поділилися якимось коштами, тому що такого роду спецоперації по вилученню грошей, як правило, оплачуються банкірам, щоб банкіри це робили... Значить буде одразу підозра, що компанія була у змові із керівництвом, і що вони платять чи відкати, чи хабарі, чи якісь інші форми”, — додав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, нардеп В.Хомутиннік вивів свої активи з Брокбізнесбанку, який на той момент вже був банкрутом, і зробив він це за допомогою компанії “Біокон”, що володіє фармацевтичними складами та обслуговує іноземних виробників ліків. ЗМІ пишуть, що завдяки певним оборудкам В.Хомутинніку вдалося вивести 20 млн дол.

Все це відбувалося в той час, коли інші майже 10 тис. клієнтів банку втратили близько 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларацію В.Хомутинніка, зокрема, і на предмет отримання ним від президента компанії “Біокон” фінансової допомоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59