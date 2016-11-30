На фінансові взаємини між Брокбізнесбанком, Біоконом та В.Хомутинніком мають відреагувати правоохоронці - В.Лановий

“Тут запитання зайві - це правопорушення, і правоохоронці мають звернути увагу на це. Вони мають звернути увагу на всі фіноперації але чомусь вони цього не роблять, роблять вигляд що цього не розуміють і не хочуть вчиняти відповідні дії”, - сказав він.

Разом з тим, експерт додав, що подібні фінансової оборудки можуть свідчити про наявність змови між керівництвом “Біокону” та банку, а також про сплату хабарів чи відкатів.

“Треба дивитися по ситуації, але якщо компанія (Біокон - ред.) була у змові із керівництвом банку, чи якщо вони поділилися якимось коштами, тому що такого роду спецоперації по вилученню грошей, як правило, оплачуються банкірам, щоб банкіри це робили... Значить буде одразу підозра, що компанія була у змові із керівництвом, і що вони платять чи відкати, чи хабарі, чи якісь інші форми”, — додав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, нардеп В.Хомутиннік вивів свої активи з Брокбізнесбанку, який на той момент вже був банкрутом, і зробив він це за допомогою компанії “Біокон”, що володіє фармацевтичними складами та обслуговує іноземних виробників ліків. ЗМІ пишуть, що завдяки певним оборудкам В.Хомутинніку вдалося вивести 20 млн дол.

Все це відбувалося в той час, коли інші майже 10 тис. клієнтів банку втратили близько 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларацію В.Хомутинніка, зокрема, і на предмет отримання ним від президента компанії “Біокон” фінансової допомоги.