На финансовые отношения между Брокбизнесбанком, Биоконом и В.Хомутынником должны отреагировать правоохранительные органы - В.Лановой

"Здесь вопросы излишни - это правонарушение, и правоохранители должны обратить внимание на это. Они должны обратить внимание на все финоперации, но почему-то они этого не делают, делают вид, что этого не понимают и не хотят совершать соответствующие действия", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт добавил, что подобные финансовые сделки могут свидетельствовать о наличии сговора между руководством "Биокона" и банка, а также о даче взяток или откатов.

"Надо смотреть по ситуации, но если компания (Биокон - ред.) была в сговоре с руководством банка, или если они поделились какими-то средствами, потому что такого рода спецоперации по изъятию денег, как правило, оплачиваются банкирам, чтобы банкиры это делали... Значит будет сразу подозрение, что компания была в сговоре с руководством, и они платят или откаты, или взятки, или какие-то другие формы", - добавил он.

Напомним, по данным СМИ, нардеп В.Хомутынник вывел свои активы из Брокбизнесбанка, который на тот момент уже был банкротом, и сделал он это с помощью компании "Биокон", владеющей фармацевтическими складами и обслуживающей иностранных производителей лекарств. СМИ пишут, что благодаря определенным сделкам В.Хомутыннику удалось вывести 20 млн долл.

Все это происходило в то время, когда другие почти 10 тыс. клиентов банка потеряли около 1,2 млрд грн.

Напомним, НАПК проверит декларацию В.Хомутынника, в том числе и на предмет получения им от президента компании "Биокон" финансовой помощи.