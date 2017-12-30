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На дорогах України почав діяти новий швидкісний режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2018 року автомобілісти повинні рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год. Про це йдеться у постанові Кабміну від 10 листопада "Про внесення змін до Правил дорожнього руху", передає УНН.

На дорогах України почав діяти новий швидкісний режим

"Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року", - сказано у документі.

Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 км/год. Очікується, що це сприятиме підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей.
Також в уряді зазначають, що на сьогодні в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в особливих пунктах - 30 км/год. Таким чином, таке рішення дозволить наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, МВС запропонувало зменшити максимальну швидкість в населеному пункті до 50 км/год.

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