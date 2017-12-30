На дорогах Украины начал действовать новый скоростной режим

"Это постановление вступает в силу с 1 января 2018 года", - сказано в документе.

Постановлением уменьшено максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

Также в правительстве отмечают, что на сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч. Таким образом, такое решение позволит приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Как сообщал УНН, МВД предложило уменьшить максимальную скорость в населенном пункте до 50 км/ч.