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На Донеччині зірвалося будівництво котельної у школі через підробку документів депутатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Донецькій області депутат міської ради міста Слов’янська відповідатиме у суді за службове підроблення, наслідком якого став зрив будівництва котельні для навчального закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

На Донеччині зірвалося будівництво котельної у школі через підробку документів депутатом

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування за обвинуваченням депутата Слов’янської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив акти виконаних робіт з реконструкції системи теплопостачання", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, у грудні 2017 року директор одного з приватних підприємств м. Слов’янська, будучи депутатом Слов’янської міської ради, уклав з відділом освіти Лиманської міської ради договір на виконання робіт з реконструкції системи теплопостачання у навчальному закладі с. Дробишеве Лиманського району.

Завідомо знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, директор умисно підписав акти виконаних будівельних робіт, які містили неправдиві відомості щодо їх фактичного обсягу та вартості устаткування, придбаного підрядником за завищеними цінами.

Внаслідок вказаних злочинних дій навчальний заклад залишився без нової котельні, а Лиманській міській раді спричинено матеріальних збитків на суму 264 тис. грн, які витрачено з місцевого бюджету в якості авансового платежу підрядній організації.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Наразі обвинувальний акт стосовно нього погоджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, голову сільради судитимуть за відчуження землі вартістю понад 300 тисяч гривень.

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