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Голову сільради судитимуть за відчуження землі вартістю понад 300 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львівський області судитимуть голову однієї із сільських рад Турківського району, який незаконно підписав рішення і державний акт на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства, вартістю 341 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу областної прокуратури.

Голову сільради судитимуть за відчуження землі вартістю понад 300 тисяч гривень

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадової особи органу місцевого самоврядування, службове недбальство якого призвело до протиправного передання у власність земельної ділянки вартістю майже 341 тис грн (ч.2 ст.367 КК України - службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній голова однієї із сільських рад Турківського району, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, порушив вимоги п.12 Розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України та підписав рішення і державний акт на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства.

При цьому, вказана територія площею 0,2449 га знаходиться за межами населеного пункту. Як наслідок, ця земля вибула із державної власності.

У прокуратурі зазначили, що у кримінальному провадженні за рішенням Турківського районного суду на вказану ділянку накладено арешт. За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, заступника командира військової частини судитимуть за незаконну передачу землі у комунальну власність.

Українські Національні Новини

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