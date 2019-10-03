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Главу сельсовета будут судить за отчуждение земли стоимостью более 300 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львовской области будут судить главу одного из сельских советов Турковского района, который незаконно подписал решение и государственный акт на право собственности на земельный участок для ведения сельского хозяйства, стоимостью 341 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Главу сельсовета будут судить за отчуждение земли стоимостью более 300 тысяч гривен

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица органа местного самоуправления, служебная халатность которого привела к противоправной передаче в собственность земельного участка стоимостью почти 341 тыс. грн (ч.2 ст.367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия государственным интересам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший глава одного из сельских советов Турковского района, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, нарушил требования п.12 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины и подписал решение и государственный акт на право собственности на земельный участок для ведения сельського хозяйства.

При этом, указанная территория площадью 0,2449 га находится за пределами населенного пункта. Как следствие, эта земля выбыла из государственной собственности.

В прокуратуре отметили, что в уголовном производстве по решению Турковского районного суда на указанный участок наложен арест. За совершенное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, заместителя командира воинской части будут судить за незаконную передачу земли в собственность.

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