Заступника командира військової частини судитимуть за незаконну передачу землі у комунальну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Через його дії заступник командира військової частини, Міністерство оборони України втратило понад 3000 метрів квадратних метрів земельної ділянки, орієнтовною вартістю більше мільйона гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець, виконуючи обов’язки командира військової частини, підписав документ про переведення 3000 квадратних метрів землі Міноборони з державної у комунальну власність”, — сказано у повідомленні.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону.
Санкція статті у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує зменшити корупційні ризики в Міноборони і ЗСУ шляхом обліку земель та актів та їх прозорого використання.