Уряд планує облікувати землі оборони і зробити прозорими їх використання

"Міністерство оборони та Збройні Сили України мають позбавитися невластивих функцій, що спричиняють корупційні ризики та не забезпечують ефективного використання активів держави. Землі оборони та інші активи будуть обліковані, їх використання буде максимально врегульованим і прозорим", - йдеться у програмі.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.