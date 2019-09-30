Уряд планує облікувати землі оборони і зробити прозорими їх використання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України планує зменшити корупційні ризики в Міноборони і ЗСУ шляхом обліку земель та актів та їх прозорого використання. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Міністерство оборони та Збройні Сили України мають позбавитися невластивих функцій, що спричиняють корупційні ризики та не забезпечують ефективного використання активів держави. Землі оборони та інші активи будуть обліковані, їх використання буде максимально врегульованим і прозорим", - йдеться у програмі.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.