Правительство планирует учесть земли обороны и сделать прозрачными их использование

"Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины должны избавиться от несвойственных функций, которые вызывают коррупционные риски и не обеспечивают эффективного использования активов государства. Земли обороны и другие активы будут учтены, их использование будет максимально урегулированным и прозрачным", - говорится в программе.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.