Правительство планирует учесть земли обороны и сделать прозрачными их использование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует уменьшить коррупционные риски в Минобороны и ВСУ путем учета земель и актов и их прозрачного использования. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины должны избавиться от несвойственных функций, которые вызывают коррупционные риски и не обеспечивают эффективного использования активов государства. Земли обороны и другие активы будут учтены, их использование будет максимально урегулированным и прозрачным", - говорится в программе.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.