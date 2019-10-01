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Заместителя командира воинской части будут судить за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

Киев • УНН

 • 12744 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. За его действия заместитель командира воинской части, Министерство обороны Украины потеряло более 3000 метров квадратных метров земельного участка, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Заместителя командира воинской части будут судить за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

“Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3000 квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность”, — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.

Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует уменьшить коррупционные риски в Минобороны и ВСУ путем учета земель и актов и их прозрачного использования.

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