Заместителя командира воинской части будут судить за незаконную передачу земли в коммунальную собственность
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. За его действия заместитель командира воинской части, Министерство обороны Украины потеряло более 3000 метров квадратных метров земельного участка, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3000 квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность”, — говорится в сообщении.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.
Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует уменьшить коррупционные риски в Минобороны и ВСУ путем учета земель и актов и их прозрачного использования.