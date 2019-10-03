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В Донецкой области сорвалось строительство котельной в школе из-за подделки документов депутатом

Киев • УНН

 • 9890 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Донецкой области депутат городского совета города Славянска будет отвечать в суде за служебный подлог, следствием которого стал срыв строительства котельной для учебного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области сорвалось строительство котельной в школе из-за подделки документов депутатом

"За процессуального руководства прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по обвинению депутата Славянского городского совета, который, злоупотребляя своим служебным положением, подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабря 2017 года директор одного из частных предприятий Славянска, будучи депутатом Славянского городского совета, заключил с отделом образования Лиманского городского совета договор на выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения в учебном заведении с. Дробышево Лиманского района.

Заведомо зная, что работы выполнены не в полном объеме, директор умышленно подписал акты выполненных строительных работ, содержащих ложные сведения относительно их фактического объема и стоимости оборудования, приобретенного подрядчиком по завышенным ценам.

Вследствие указанных преступных действий учебное заведение остался без новой котельной, а Лиманской городском совете вызвано материальный ущерб на сумму 264 тыс. Грн, которые потрачено из местного бюджета в качестве авансового платежа подрядной организации.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении него согласовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, председателя сельсовета будут судить за отчуждение земли стоимостью более 300 000 гривен.

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