В Донецкой области сорвалось строительство котельной в школе из-за подделки документов депутатом

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Донецкой области депутат городского совета города Славянска будет отвечать в суде за служебный подлог, следствием которого стал срыв строительства котельной для учебного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Донецкой области.