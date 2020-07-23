На Донеччині за добу виявили 5 нових випадків COVID-19

“Ще п’ятьох хворих на коронавірусну хворобу виявили на Донеччині впродовж середи, 22 липня:

— 4 у Краматорську (чоловік 54 років та жінки 34, 52 і 64 років);

— 1 у Бахмуті (жінка 58 років)”, — повідомив Кириленко.

Він додав, що Донецька область вже третій день витримує критерії МОЗ, необхідні для послаблення карантину. “Дякую за відповідальне ставлення до свого здоров’я! Втім, не можна послаблювати пильність. Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень і надалі: тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати епідемію”, — написав він.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.