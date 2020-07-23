Глава ДонОДА про аварію з водопостачанням на Донеччині: невдовзі відновиться подача води у міста

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Під вечір середи почалося відновлення гідравлічної системи на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водопроводу, де напередодні сталось дві аварії. Ділянка заповнилась водою до робочого тиску. Про це голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook, передає УНН.

“Почалося відновлення гідравлічної системи на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону (ДДВ). Станом на 17-ту годину (21 липня — ред.) ділянка заповнилася до робочого тиску”, — повідомив Кириленко. Він додав, що невдовзі розпочнеться заповнення водоводів до Костянтинівки та 4-го підйому ДДВ і нормалізується подача води на міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк.

Кириленко нагадав, що 22 липня відбулося зменшення подачі води по каналу Сіверський Донець-Донбас та Другому Донецькому водогону. “Як наслідок — часткове обмеження водопостачання до Костянтинівки, Дружківки, Торецька, Покровська, Часів Яру, Мирнограда, Добропілля, Волновахи та Маріуполя”, — написав він.

"До таких наслідків призвели дві аварії, що сталися у середу: порив на магістральному водогоні діаметром 1400 мм поблизу Слов’янська та пошкодження внаслідок обстрілу трубопроводу діаметром 2300 мм та 2100 мм від насосної станції третього підйому в районі Торецька, у сірій зоні", нагадав він.

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“На Другому Донецькому водогоні проблему усунули. На проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках каналу Сіверський Донець-Донбас в районі населеного пункту Шуми поблизу Торецька отримали дозвіл і підтвердження режиму тиші від завтрашнього дня (23 липня — ред.) до 31 липня”, написав очільник ОДА.

Кириленко резюмував, що ремонтні бригади компанії “Вода Донбасу” мають приступити до роботи у середу.

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